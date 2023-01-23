『ピットロード 1/700 スカイウェーブシリーズ 海上自衛隊 護衛艦 DDG-179 まや 塗装済み完成品 JPM14【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 08時 49分に出品され04月01日 08時 49分に終了予定です。即決価格は7,682円に設定されています。現在866件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ピットロード 1/700 スカイウェーブシリーズ 海上自衛隊 護衛艦 DDG-179 まや 塗装済み完成品 JPM14



【商品説明】

・1/700スケール塗装済み完成品

・SH-60K哨戒ヘリコプター1機付属

・ディスプレイスタンド付属

・フルハルモデル

・商品サイズ:全長242.8mm

CMR-X0B6HZHVJD

【サイズ】

高さ : 11.20 cm

横幅 : 14.00 cm

奥行 : 33.40 cm

重量 : 260.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。