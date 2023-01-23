『ラトックシステム 4K60Hz対応 4入力2出力 HDMIマトリックススイッチ ブラック RS-HDSW42-4K【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 04時 34分に出品され03月13日 04時 34分に終了予定です。即決価格は7,682円に設定されています。現在821件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ラトックシステム 4K60Hz対応 4入力2出力 HDMIマトリックススイッチ ブラック RS-HDSW42-4K
【商品説明】
・4 inputs 2 output HDMI matrix switch， also support distribution function
・4K 60Hz (YUV 4:4/8bit)， Full HD support
・Dolby TrueHD， DTS-HD Master Audio
・Equipped with 2-color LED that allows you to see the connection status at a glance
・Includes a remote control for intuitive operation
・Reliable manual switching syste
【サイズ】
高さ : 5.70 cm
横幅 : 8.80 cm
奥行 : 24.40 cm
重量 : 260.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7682円
821 入札履歴
終了
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