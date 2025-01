ラトックシステム 4K60Hz対応 4入力2出力 HDMIマトリックススイッチ ブラック RS-HDSW42-4K【お歳暮】

商品情報

【商品名】

ラトックシステム 4K60Hz対応 4入力2出力 HDMIマトリックススイッチ ブラック RS-HDSW42-4K



【商品説明】

・4 inputs 2 output HDMI matrix switch, also support distribution function

・4K 60Hz (YUV 4:4/8bit), Full HD support

・Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio

・Equipped with 2-color LED that allows you to see the connection status at a glance

・Includes a remote control for intuitive operation

・Reliable manual switching syste



【サイズ】

高さ : 5.70 cm

横幅 : 8.80 cm

奥行 : 24.40 cm

重量 : 260.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。