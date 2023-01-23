『arena (アリーナ) レーシング水着 ハーフスパッツ ジュニア ブラック×ブルー×イエロー R150 ARN-1026MJ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 07時 18分に出品され03月24日 07時 18分に終了予定です。即決価格は7,682円に設定されています。現在196件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
arena (アリーナ) レーシング水着 ハーフスパッツ ジュニア ブラック×ブルー×イエロー R150 ARN-1026MJ
【商品説明】
・仕様 : アクアXtreame、Fina承認モデル
・対象シーズン: オールシーズン
・標準サイズ R130
・特徴:股下 14.5(cm)
【サイズ】
高さ : 4.80 cm
横幅 : 9.60 cm
奥行 : 17.30 cm
重量 : 90.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7682円
196 入札履歴
終了
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