『OverBoard(オーバーボード) ウルトラライト ドライチューブバッグ 30L オリーブ OB1118OL【2024年最新】 』はヤフオクでから03月06日 12時 26分に出品され03月06日 12時 26分に終了予定です。即決価格は7,682円に設定されています。現在783件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
OverBoard(オーバーボード) ウルトラライト ドライチューブバッグ 30L オリーブ OB1118OL
【商品説明】
・サイズ: 約 直径29x 高42cm /重さ 約0.42kg
・性能: IP66
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 24.00 cm
奥行 : 51.00 cm
重量 : 500.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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¥ 7682
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落札価格7682円
783 入札履歴
終了
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