『OverBoard(オーバーボード) ウルトラライト ドライチューブバッグ 30L オリーブ OB1118OL【2024年最新】 』はヤフオクでから03月06日 12時 26分に出品され03月06日 12時 26分に終了予定です。即決価格は7,682円に設定されています。現在783件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

OverBoard(オーバーボード) ウルトラライト ドライチューブバッグ 30L オリーブ OB1118OL



【商品説明】

・サイズ: 約 直径29x 高42cm /重さ 約0.42kg

・性能: IP66



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 24.00 cm

奥行 : 51.00 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。