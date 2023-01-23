『ザス 洗顔セット 洗顔料 + クレンジングオイル 洗顔 皮脂 毛穴汚れ 保湿 化粧落とし メンズスキンケア メンズコスメ ZAS【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 22時 44分に出品され03月29日 22時 44分に終了予定です。即決価格は7,682円に設定されています。現在655件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ザス 洗顔セット 洗顔料 + クレンジングオイル 洗顔 皮脂 毛穴汚れ 保湿 化粧落とし メンズスキンケア メンズコスメ ZAS



【商品説明】

・REクリア 155ml + ジャスタック 100g

・原産国：日本

・親水性クレンジングオイル、アスタキサンチン配合



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 13.90 cm

奥行 : 22.30 cm

重量 : 380.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。