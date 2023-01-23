『犬用リードフック ボーンAカラー・ライトブルー(水色) LFP-DG114【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月24日 12時 05分に出品され04月24日 12時 05分に終了予定です。即決価格は7,682円に設定されています。現在714件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

犬用リードフック ボーンAカラー・ライトブルー(水色) LFP-DG114



【商品説明】

・※小中大、全型犬対応です。

・取付用ネジとカールプラグが付属しています。

・本 体：ステンレス



【サイズ】

高さ : 7.40 cm

横幅 : 10.20 cm

奥行 : 10.30 cm

重量 : 210.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。