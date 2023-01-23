『Nutro シュプレモ犬用 チキン 7.5キログラム (x 1)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月03日 15時 16分に出品され05月03日 15時 16分に終了予定です。即決価格は7,682円に設定されています。現在160件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 本体サイズ (幅X奥行X高さ) :44×72×8cm

本体重量:7.5kg

原産国:アメリカ合衆国

総合栄養食