『Mademu アコースティックギター 初心者セット カッタウェイ(Cut-Away)タイプ 入門練習ギター 16点セット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 23時 09分に出品され03月14日 23時 09分に終了予定です。即決価格は7,681円に設定されています。現在93件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Mademu アコースティックギター 初心者セット カッタウェイ(Cut-Away)タイプ 入門練習ギター 16点セット
【商品説明】
・?サイズとモデル：日本人の身長に合った、もっとも弾きやすいギターサイズと言われる４０インチを採用しています。また、初心者がハイポジションを弾きやすくするために、ボディのネックの付け根部分から肩にあたる部分をえぐった、カッタウェイモデルを採用しています。
・?充実の入門セット：何を買えばよいのか迷いがちな初心者・入門者の方も、この１７点セットで必要なものは全て揃います。このセットが手元に届けばすぐにギターライフをスタートできます。
・?初心者向けの弦高調整：弦高が高すぎてしまうと、弾き慣れないうちには指を痛める原因となり、モチベーションの低下に繋がりやすいです。本商品は、初めてギターに触れる方でも演奏のしやすい弦高に調整しておりますので、手の小さな女性やお子様にも安心して
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
取寄 | 試聴可 | At Last | Harry Warren / arr. Dave Wople ( ビッグバンド+ヴォーカル | 楽譜 )
¥ 7680
取寄 | 試聴可 | Just in Time | Betty Comden ・ Adoph Green adn Jule Styne / arr. Dave Wolpe ( ビッグバンド+ヴォーカル | 楽譜 )
¥ 7680
取寄 | [試聴可] I Cant Believe That Youre in Love With Me (Key in Eb) | Gaskill / arr. Darmon Meader ( ビッグバンド+ヴォーカル | 楽譜 )
¥ 7680
取寄 | 試聴可 | When I Fall in Love | Victor Young / arr. Dave Wolpe ( ビッグバンド+ヴォーカル | 楽譜 )
¥ 7680
取寄 | 試聴可 | How About You | Burton Lane / arr. Dave Wolpe ( ビッグバンド+ヴォーカル | 楽譜 )
¥ 7680
取寄 | 試聴可 | Somethings Gotta Give | Johnny Mercer / arr. Dave Wolpe ( ビッグバンド+ヴォーカル | 楽譜 )
¥ 7680
取寄 | 試聴可 | Night and Day | Cole Porter / arr. Dave Wolpe ( ビッグバンド+ヴォーカル | 楽譜 )
¥ 7680
取寄 | 試聴可 | Summer Wind | Henry Mayer ・ English Words by Johnny Mecer / arr. Dave Wolpe ( ビッグバンド+ヴォーカル | 楽譜 )
¥ 7680
取寄 | 試聴可 | Ive Got You Under My Skin | Cole Porter / arr. Dave Wolpe ( ビッグバンド+ヴォーカル | 楽譜 )
¥ 7680
取寄 | 試聴可 | My Funny Valentine | Richard Rodgers / arr. Dave Wolpe ( ビッグバンド+ヴォーカル | 楽譜 )
¥ 7680
取寄 | They Cant Take That Away from Me | George Gershwin / arr. Dave Wolpe ( ビッグバンド+ヴォーカル | 楽譜 )
¥ 7680
取寄 | Embraceable You | Gershwin / arr. Dave Wolpe ( ビッグバンド+ヴォーカル | 楽譜 )
¥ 7680
取寄 | The Lady Is a Tramp | arr. Dave Wolpe ( ビッグバンド+ヴォーカル | 楽譜 )
¥ 7680
取寄 | 天文学 | マイケル・ストーリー ( 吹奏楽 | 楽譜 )
¥ 7680
取寄 | A Shade of Jade | Joe Henderson / arr. Alan Baylock ( ビッグバンド | 楽譜 )
¥ 7680
取寄 | And So He Also Loves the Bow | ローランド・バレット ( 吹奏楽 | 楽譜 )
¥ 7680
取寄 | Pathways Uncharted | マイケル・カムフ ( 吹奏楽 | 楽譜 )
¥ 7680
取寄 | ワン・フット | /arr. ヴィクター・ロペス ( 吹奏楽 | 楽譜 )
¥ 7680
落札価格7681円
93 入札履歴
終了
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