『Mademu アコースティックギター 初心者セット カッタウェイ(Cut-Away)タイプ 入門練習ギター 16点セット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 23時 09分に出品され03月14日 23時 09分に終了予定です。即決価格は7,681円に設定されています。現在93件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Mademu アコースティックギター 初心者セット カッタウェイ(Cut-Away)タイプ 入門練習ギター 16点セット



【商品説明】

・?サイズとモデル：日本人の身長に合った、もっとも弾きやすいギターサイズと言われる４０インチを採用しています。また、初心者がハイポジションを弾きやすくするために、ボディのネックの付け根部分から肩にあたる部分をえぐった、カッタウェイモデルを採用しています。

・?充実の入門セット：何を買えばよいのか迷いがちな初心者・入門者の方も、この１７点セットで必要なものは全て揃います。このセットが手元に届けばすぐにギターライフをスタートできます。

・?初心者向けの弦高調整：弦高が高すぎてしまうと、弾き慣れないうちには指を痛める原因となり、モチベーションの低下に繋がりやすいです。本商品は、初めてギターに触れる方でも演奏のしやすい弦高に調整しておりますので、手の小さな女性やお子様にも安心して



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。