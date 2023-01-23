『Harley-Davidson Willie G Skull ブラック ベースボールキャップ ストレッチフィット BC119930【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 02時 38分に出品され04月21日 02時 38分に終了予定です。即決価格は7,681円に設定されています。現在886件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Harley-Davidson Willie G Skull ブラック ベースボールキャップ ストレッチフィット BC119930



【商品説明】

・コントラストのあるホワイトカラーのWillie G Skullロゴの刺繍。

・ポリエステルスパンデックスメッシュを使用したブラック起毛コットン製。

・メイン素材: 100% 分類外繊維(綿混)

・側面にバー&シールドのロゴの刺繍入り。

・快適なストレッチフィット。

・素材構成: 100% 分類外繊維(綿混)

・背面に刺繍されたウィスコンシン ハーレーダビッドソン ウィリー G スカルパッチ。



【サイズ】

高さ : 10.69 cm

横幅 : 22.20 cm

奥行 : 23.09 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。