『明治屋 フルーツマーケット フルーツみつ豆 425ｇ×12個【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月19日 19時 10分に出品され03月19日 19時 10分に終了予定です。即決価格は7,681円に設定されています。現在912件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・ 425グラム (x 12)

・・FlavorName:フルーツみつ豆Size:425グラム (x 12)

・内容量:425g×12個

・原材料:寒天、果実(みかん、白もも、黄もも、パインアップル)、糖類(砂糖、ぶどう糖)、赤えんどう、酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)

・商品サイズ(高さ×奥行×幅):123mm×239mm×316mm