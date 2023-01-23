『『LOST』トラクションパッド SUB DRIVER (BLACK)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 02時 22分に出品され03月21日 02時 22分に終了予定です。即決価格は7,681円に設定されています。現在556件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

『LOST』トラクションパッド [SUB DRIVER] (BLACK)



【商品説明】

・LOSTサーフボードやPLACEBOサーフボードの各モデルにピッタリ合うMAYHEMデザイン！ 抜群のグリップ力で最高のパフォーマンスを引き出します！

・カラー：『GREY』と『WHITE』と『BLACK』 サイズ：31×33cm アーチバー高さ：10mm キックテール高さ：30mm 仕様：３ピース

・高性能＆高品質でグリップ感も最高！超オススメです！



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

※メーカーのパッケージ変更により商品画像と異なるパッケージになる場合がございますので予めご了承下さい。

※配送時、箱に多少のスレ等が発生する場合がございます。