『ゴールド イーグルクロウ(鷲の爪) 大型 ネイティブ フェザー(羽根) シルバー ペンダント トップ 【シルバー925/SILVER925 /ペンダントヘッド】【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 11時 14分に出品され03月21日 11時 14分に終了予定です。即決価格は7,680円に設定されています。現在769件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品発送元：VASEERA



ジュエリー・アクセサリー、ジュエリー・アクセサリー、ペンダント、シルバー

Detail細部まで見事に作り込まれた、

フェザー(羽根)タイプのシルバー925製ペンダントトップです。

バチカン部分はゴールドにコーティングされた、

猛禽類の爪がデザインされています。

全長が約73mmの大型サイズで、

豪華な仕上がりのペンダントトップになります。Size/MaterialサイズH73mm×W17mm×D14mm

※最大部分での計測になります。

※チェーンは別売りになります。

バチカンの内寸は約5.5mm×4.5mmになりますので、

通せるチェーンの目安は4.5mm程度までとなります。素材シルバー925重量約17g付属品

・ボックス/ジュエリーポーチ

※配送方法にゆうパケット(ポスト投函)をご選択の場合は、

厚み制限の為、ボックスは付属しません。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ ゴールド

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【シルバー925/SILVER925

/ペンダントヘッド】