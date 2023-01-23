『ゴールド イーグルクロウ(鷲の爪) 大型 ネイティブ フェザー(羽根) シルバー ペンダント トップ 【シルバー925/SILVER925 /ペンダントヘッド】【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 11時 14分に出品され03月21日 11時 14分に終了予定です。即決価格は7,680円に設定されています。現在769件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品発送元：VASEERA
ジュエリー・アクセサリー、ジュエリー・アクセサリー、ペンダント、シルバー
Detail細部まで見事に作り込まれた、
フェザー(羽根)タイプのシルバー925製ペンダントトップです。
バチカン部分はゴールドにコーティングされた、
猛禽類の爪がデザインされています。
全長が約73mmの大型サイズで、
豪華な仕上がりのペンダントトップになります。Size/MaterialサイズH73mm×W17mm×D14mm
※最大部分での計測になります。
※チェーンは別売りになります。
バチカンの内寸は約5.5mm×4.5mmになりますので、
通せるチェーンの目安は4.5mm程度までとなります。素材シルバー925重量約17g付属品
・ボックス/ジュエリーポーチ
※配送方法にゆうパケット(ポスト投函)をご選択の場合は、
厚み制限の為、ボックスは付属しません。
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落札価格7680円
769 入札履歴
終了
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