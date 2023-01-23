『Simple Deluxe Reptile Heat Lamp 150W 2-Pack Ceramic Heat Emitter Heating Bu【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 10時 17分に出品され03月25日 10時 17分に終了予定です。即決価格は7,680円に設定されています。現在148件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名Simple Deluxe Reptile Heat Lamp 150W 2-Pack Ceramic Heat Emitter Heating Bulb No Light， Brooder Coop Heater for Terrarium Amphibian Pet Snake Turtle， Incubating Chicken， Color Version ， Pinkブランド：Simple Deluxe商品サイズ：2 Pack高さ：10.7 cm横幅：13.8 cm奥行：20.6 cm 商品番号：Reptile Heat Lamp 150W 2-Pack色：Pink素材：Ceramic Aluminum Oxide-Zirconia Alumina