『プロプラン オプティエイジ 中型犬・大型犬 7歳頃からの成犬用 脳と記憶力のサポート チキン 12kg【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 16時 53分に出品され04月24日 16時 53分に終了予定です。即決価格は7,680円に設定されています。現在496件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・無し 12kg 12350608

・・Size:12kgPatternName:単品

・本体サイズ(幅X奥行X高さ):39×15.5×66.5cm

・本体重量:12kg

・原産国:フランス

・ブランド:プロプラン

・風味:チキン