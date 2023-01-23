『プロプラン オプティエイジ 中型犬・大型犬 7歳頃からの成犬用 脳と記憶力のサポート チキン 12kg【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 16時 53分に出品され04月24日 16時 53分に終了予定です。即決価格は7,680円に設定されています。現在496件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・無し 12kg 12350608
・・Size:12kgPatternName:単品
・本体サイズ(幅X奥行X高さ):39×15.5×66.5cm
・本体重量:12kg
・原産国:フランス
・ブランド:プロプラン
・風味:チキン
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落札価格7680円
496 入札履歴
終了
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