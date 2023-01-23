『療法食 森乳サンワールド 20グラム (x 20)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 03時 22分に出品され03月31日 03時 22分に終了予定です。即決価格は7,680円に設定されています。現在13件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

療法食 森乳サンワールド 20グラム (x 20)



【商品説明】

・原産国:日本

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :18.5×14×9cm

・本体重量:555g



【サイズ】

高さ : 8.90 cm

横幅 : 14.50 cm

奥行 : 20.70 cm

重量 : 570.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。