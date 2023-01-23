『まとめ買い2個セット天馬 収納ケース Fits フィッツケース モノ クローゼット M-30 ホワイト｜ 衣装ケース 引き出し 収納ボックス【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 18時 16分に出品され03月17日 18時 16分に終了予定です。即決価格は7,680円に設定されています。現在666件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

まとめ買い2個セット天馬 収納ケース Fits フィッツケース モノ クローゼット M-30 ホワイト｜ 衣装ケース 引き出し 収納ボックス



【商品説明】

・容量(約)22L

・本体/ポリプロピレン 前枠/スチロール樹脂

・本体サイズ(約)幅30×奥行53×高さ23cm

・製造国:日本



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。