『まとめ買い2個セット天馬 収納ケース Fits フィッツケース モノ クローゼット M-30 ホワイト｜ 衣装ケース 引き出し 収納ボックス【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 18時 16分に出品され03月17日 18時 16分に終了予定です。即決価格は7,680円に設定されています。現在666件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
まとめ買い2個セット天馬 収納ケース Fits フィッツケース モノ クローゼット M-30 ホワイト｜ 衣装ケース 引き出し 収納ボックス
【商品説明】
・容量(約)22L
・本体/ポリプロピレン 前枠/スチロール樹脂
・本体サイズ(約)幅30×奥行53×高さ23cm
・製造国:日本
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7680円
666 入札履歴
終了
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