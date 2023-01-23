『木製尺2隅足盛器/業務用/新品/小物送料対象商品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 07時 05分に出品され03月27日 07時 05分に終了予定です。即決価格は7,680円に設定されています。現在879件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名：木製尺2隅足盛器
メーカー型番：53281240
お届け数：1
サイズ：幅360×奥行270×高さ85(mm)
材質：木
原産国：日本
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尺2寸盛込椀金ぼかし/業務用/新品/小物送料対象商品
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家電リサイクル券「2-A 冷蔵庫・冷凍庫(小)」170L以下 4015円(税込) + 収集運搬費「収集区分A 〜170L」 170Lまでの冷蔵庫/冷凍庫の収集運搬費 代金引換不可
¥ 7749
家電リサイクル券「2-A 冷蔵庫・冷凍庫(小)」170L以下 4015円(税込) + 収集運搬費「収集区分A 〜170L」 170Lまでの冷蔵庫/冷凍庫の収集運搬費 代金引換不可
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¥ 7749
当店商品ご注文者様 限定 商品お届け時 家具回収サービス デスク単体 のみ 回収 地域限定 有料サービス
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当店商品ご注文者様 限定 商品お届け時 家具回収サービス 食器棚単体 上置単体 のみ 回収 地域限定 有料サービス
¥ 7630
当店商品ご注文者様 限定 商品お届け時 家具回収サービス ローテーブル単体 こたつ単体 センターテーブル単体 座卓単体 のみ 回収 地域限定 有料サービス
¥ 7630
リサイクル テレビ 16型以上29型以下【回収のみ、商品お届け別途】
¥ 7560
リサイクル テレビ 16型以上29型以下【回収のみ、商品お届け別途】
¥ 7560
家電リサイクル券「1-A 冷蔵庫・冷凍庫(小)」170L以下 3740円(税込) + 収集運搬費「収集区分A 〜170L」 170Lまでの冷蔵庫/冷凍庫の収集運搬費 代金引換不可
¥ 7557
家電リサイクル券「1-A 冷蔵庫・冷凍庫(小)」170L以下 3740円(税込) + 収集運搬費「収集区分A 〜170L」 170Lまでの冷蔵庫/冷凍庫の収集運搬費 代金引換不可
¥ 7557
家電リサイクル券「1-A 冷蔵庫・冷凍庫(小)」170L以下 3740円(税込) + 収集運搬費「収集区分A 〜170L」 170Lまでの冷蔵庫/冷凍庫の収集運搬費 代金引換不可
¥ 7557
エアコンリサイクル取り外し＆回収サービス（埼玉県、東京都、千葉県エリア限定サービス）
¥ 7487
テレビ〜40V型未満 (大分県／全国設置)※離島除く／壁掛けや天吊りは対応できません
¥ 7778
テレビ〜40V型未満 (大分県／全国設置)※離島除く／壁掛けや天吊りは対応できません
¥ 7778
落札価格7680円
879 入札履歴
終了
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