『アリサン 有機フンザアプリコット 1000g【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月03日 04時 00分に出品され04月03日 04時 00分に終了予定です。即決価格は7,680円に設定されています。現在720件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アリサン 有機フンザアプリコット 1000g



【商品説明】

・カロリー:325kcal

・内容量:1000g

・原材料:有機アプリコット

・商品サイズ(高さx奥行x幅):3cm×16cm×24cm



【サイズ】

高さ : 5.40 cm

横幅 : 16.00 cm

奥行 : 26.00 cm

重量 : 1.02 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。