『スラッシャー リュック 30L (撥水加工ファブリック) THR-233 / Backpack Box A4収納 BKWT_ブラック・ホワイ【お歳暮】』はヤフオクでから04月18日 09時 16分に出品され04月18日 09時 16分に終了予定です。即決価格は7,680円に設定されています。現在272件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

スラッシャー リュック 30L (撥水加工ファブリック) THR-233 / Backpack Box A4収納 BKWT_ブラック・ホワイ



【商品説明】

・ストラップの種類: 調整可能， 調整可能

・タテ48cmxヨコ31cmxマチ15cm

・ポケットの数:8(外側5/内側3)

・メイン素材: 100% ポリエステル

・撥水剤

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル



【サイズ】

高さ : 7.20 cm

横幅 : 39.29 cm

奥行 : 52.20 cm

重量 : 590.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ スラッシャー

リュック

30L

(撥水加工ファブリック)

THR-233

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A4収納

BKWT_ブラック・ホワイ