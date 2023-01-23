『スラッシャー リュック 30L (撥水加工ファブリック) THR-233 / Backpack Box A4収納 BKWT_ブラック・ホワイ【お歳暮】』はヤフオクでから04月18日 09時 16分に出品され04月18日 09時 16分に終了予定です。即決価格は7,680円に設定されています。現在272件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スラッシャー リュック 30L (撥水加工ファブリック) THR-233 / Backpack Box A4収納 BKWT_ブラック・ホワイ
【商品説明】
・ストラップの種類: 調整可能， 調整可能
・タテ48cmxヨコ31cmxマチ15cm
・ポケットの数:8(外側5/内側3)
・メイン素材: 100% ポリエステル
・撥水剤
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ポリエステル
【サイズ】
高さ : 7.20 cm
横幅 : 39.29 cm
奥行 : 52.20 cm
重量 : 590.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7680円
272 入札履歴
終了
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