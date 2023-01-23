『オリンピア照明 MotoM モトム LED ツインリフラクションランプ ホワイトシルバー GS1705WS【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 01時 12分に出品され04月23日 01時 12分に終了予定です。即決価格は7,680円に設定されています。現在769件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

オリンピア照明 MotoM モトム LED ツインリフラクションランプ ホワイトシルバー GS1705WS



【商品説明】

・定格光束：360lm

・明るさ：JIS A形相当

・色温度：5色切替（昼光色-昼白色-白色-温白色-電球色）

・調光：6段階



【サイズ】

高さ : 6.20 cm

横幅 : 13.40 cm

奥行 : 49.20 cm

重量 : 1.22 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。