『【ブラックフライデー セール】 ロスコ 腕時計 メンズ レディース 4104 4105 USAモデル 米軍 ROTHCO ウォッチ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 03時 14分に出品され05月02日 03時 14分に終了予定です。即決価格は7,679円に設定されています。現在68件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ロスコ ROTHCO 腕時計 メンズ ミリタリー ウォッチ
米軍供給メーカーであり、今や説明不要の老舗ミリタリーブランドROTHCO(ロスコ)から、米軍にも支給されていてほぼ同規格のモデルが特徴のミリタリー腕時計が入荷しました。ミリタリー色の雰囲気が演出された、シンプルな文字盤と、ナイロンベルトの組み合わせがマッチしたミリタリーウォッチ。アウトドアやレジャー時など、気取らずちょっとしたアクセントにもなってくれるので、1つ手元にあると便利に活躍してくれそう！キャンバス生地仕様の簡易専用袋付きです。
【素材】ナイロン100％
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落札価格7679円
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終了
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