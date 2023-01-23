『TECHNOS テクノス 腕時計 時計 クオーツ メンズ アナログ 防水 カジュアル ビジネス 就活 新生活 T8A81SE【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 08時 41分に出品され03月31日 08時 41分に終了予定です。即決価格は7,679円に設定されています。現在442件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
1900年、時計技術者であったメルヒオール・グンツィンガーがスイスのジェラ山岳地方のウェルシェンロールに時計工房を開設したのが始まり。
テクノスとはギリシャ語の「テクネー」(技術)にちなんで名付けられたもので、その名の通り技術を基本理念とした時計造りで数々の傑作を世に送り出してきた。
その伝統は着実に引き継がれ今に至っている。
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落札価格7679円
442 入札履歴
終了
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