『TECHNOS テクノス クロノグラフ 腕時計 時計 クオーツ メンズ アナログ 防水 カジュアル ビジネス 就活 新生活 T6669PB【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 08時 25分に出品され03月24日 08時 25分に終了予定です。即決価格は7,679円に設定されています。現在655件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 1900年、時計技術者であったメルヒオール・グンツィンガーがスイスのジェラ山岳地方のウェルシェンロールに時計工房を開設したのが始まり。テクノスとはギリシャ語の「テクネー」(技術)にちなんで名付けられたもので、その名の通り技術を基本理念とした時計造りで数々の傑作を世に送り出してきた。その伝統は着実に引き継がれ今に至っている。

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