『TECHNOS テクノス 腕時計 メンズ 防水 クオーツ アナログ クロノグラフ ステンレス メタル シルバー ブラック T4A66SB プレゼント ギフト 1年保証【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月15日 00時 01分に出品され05月15日 00時 01分に終了予定です。即決価格は7,679円に設定されています。現在494件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
1900年、時計技術者であったメルヒオール・グンツィンガーがスイスのジェラ山岳地方のウェルシェンロールに時計工房を開設したのが始まり。
テクノスとはギリシャ語の「テクネー」(技術)にちなんで名付けられたもので、その名の通り技術を基本理念とした時計造りで数々の傑作を世に送り出してきた。
その伝統は着実に引き継がれ今に至っている。
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落札価格7679円
494 入札履歴
終了
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