Salvatore Marra サルバトーレマーラ メンズ アナログ 腕時計 クオーツ ウォッチ SM21103-SSBK/BK ビジネス 誕生日 プレゼント ギフト【2025年度カレンダ】

商品情報

イタリアの文化、デザインとインターナショナルなセンスとの融合が生んだ「挑発とエレガンス」をコンセプトとするウォッチブランド【Salvatore Marra(サルバトーレ マーラ)】

イタリアの文化、デザインと、インターナショナルなセンスとの融合が生んだ「挑発とエレガンス」 どんな場所、どんな時間にもふさわしいコレクションとなるよう優れたクオリティ、適切なプライス、調和のとれたカラーとイタリアン・テイストを探求し続ける。



品番：SM21103-SSBK/BK

ムーブメント：クオーツ

防水:10気圧防水

ケース素材：ステンレススチール

ベルト素材：樹脂

サイズ：約H43×W43×D12mm（ラグ、リューズを除く）



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