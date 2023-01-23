『Salvatore Marra サルバトーレマーラ メンズ アナログ 腕時計 クオーツ ウォッチ SM21103-SSBK/BK ビジネス 誕生日 プレゼント ギフト【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月09日 20時 08分に出品され03月09日 20時 08分に終了予定です。即決価格は7,679円に設定されています。現在217件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
イタリアの文化、デザインとインターナショナルなセンスとの融合が生んだ「挑発とエレガンス」をコンセプトとするウォッチブランド【Salvatore Marra(サルバトーレ マーラ)】
イタリアの文化、デザインと、インターナショナルなセンスとの融合が生んだ「挑発とエレガンス」 どんな場所、どんな時間にもふさわしいコレクションとなるよう優れたクオリティ、適切なプライス、調和のとれたカラーとイタリアン・テイストを探求し続ける。
品番：SM21103-SSBK/BK
ムーブメント：クオーツ
防水:10気圧防水
ケース素材：ステンレススチール
ベルト素材：樹脂
サイズ：約H43×W43×D12mm（ラグ、リューズを除く）
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落札価格7679円
217 入札履歴
終了
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