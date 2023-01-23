『G-SHOCK Gショック ジーショック g-shock gショック Blue and Red Series デジタル ブルー レッド ホワイト DW-6900AC-2 CASIO 腕時計【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 11時 42分に出品され04月21日 11時 42分に終了予定です。即決価格は7,679円に設定されています。現在82件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 [5年間保証対象]国内正規品 G-SHOCK Gショック ジーショック g-shock gショック Blue and Red Series デジタル ブルー レッド ホワイト DW-6900AC-2 CASIO 腕時計 タフネスを追求し進化を続けるG-SHOCKから、Newカラーシリーズ「Blue and Red Series（ブルー＆レッドシリーズ）」が登場。 仕様：クォーツ(3230)/耐衝撃構造（ショックレジスト）/20気圧防水/ストップウオッチ/24時間計/タイマー （セット単位：1秒、最大セット：24時間、1秒単位で計測、オートリピート）/マルチアラーム・時報/フルオートカレンダー/12/24時間制表示切替/ELバックライト（残照機能付き）/報音フラッシュ機能（アラーム／時報／タイマー連動発光）/精度：平均月差±15秒/約2年電池仕様 サイズ：ケース（H×W×D）：約53×50×16mm/風 防：約32×27mm/腕周り：約15〜22cm/重 量：約67g 素材：ケース・ベルト：ウレタン樹脂/風防：ミネラルクリスタルガラス 付属品：カシオオリジナルボックス/日本語取扱説明書(3230)/カシオ1年間無料保証 201304月新入荷 カラー別*Red カラー別*Blue

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