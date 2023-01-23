『指輪 リング シルバー D ラウンド リング レディース【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 07時 52分に出品され03月12日 07時 52分に終了予定です。即決価格は7,679円に設定されています。現在650件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
本商品は海外からの発送となり到着までに2〜3週間程度を頂戴します。
予めご了承くださいませ。
商品名
100％.0ct モイサナイト リング 指輪 レディース D カラー VVS100％ 元 ラウンド カット 925 スターリング シルバー 婚約 結婚式 ウェディング ジュエリー
スペック
アイテム重さ-3.3g
サイドストーン:ジルコン
メタルスタンプ:925
形状パターン:ラウンド
セッティングタイプ:プロングセッティング
スタイル:クラシック
リングタイプ:ウェディングバンド
機会:結婚式
メタルタイプ:シルバー
メインストーン:モイサナイト
性別:レディース
アイテムタイプ:リング
幅:0.23cm
モイサナイト色:D色
モイサナイトの透明度:VVS1
モイサナイトカット:Ex
メインストーンサイズ:0.65*0.65cm(1.0ct)
GRAコード刻印:はい
#ファインジュエリーズ
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落札価格7679円
650 入札履歴
終了
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