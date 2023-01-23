『指輪 リング シルバー D ラウンド リング レディース【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 07時 52分に出品され03月12日 07時 52分に終了予定です。即決価格は7,679円に設定されています。現在650件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 本商品は海外からの発送となり到着までに2〜3週間程度を頂戴します。

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商品名



100％.0ct モイサナイト リング 指輪 レディース D カラー VVS100％ 元 ラウンド カット 925 スターリング シルバー 婚約 結婚式 ウェディング ジュエリー



スペック



アイテム重さ-3.3g

サイドストーン:ジルコン

メタルスタンプ:925

形状パターン:ラウンド

セッティングタイプ:プロングセッティング

スタイル:クラシック

リングタイプ:ウェディングバンド

機会:結婚式

メタルタイプ:シルバー

メインストーン:モイサナイト

性別:レディース

アイテムタイプ:リング

幅:0.23cm

モイサナイト色:D色

モイサナイトの透明度:VVS1

モイサナイトカット:Ex

メインストーンサイズ:0.65*0.65cm(1.0ct)

GRAコード刻印:はい



#ファインジュエリーズ

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カテゴリ ファッション

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