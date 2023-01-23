『BOBO Bird メンズ木製腕時計 ラグジュアリーウッドメタルストラップ クロノグラフ 日付表示 クォーツウォッチ 万能なメンズ腕時計 M【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 04時 07分に出品され04月16日 04時 07分に終了予定です。即決価格は7,679円に設定されています。現在25件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 メンズウォッチ

【商品名】

BOBO Bird メンズ木製腕時計 ラグジュアリーウッドメタルストラップ クロノグラフ 日付表示 クォーツウォッチ 万能なメンズ腕時計 M



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.70 cm

横幅 : 10.79 cm

奥行 : 11.30 cm

重量 : 210.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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