『BOBO Bird メンズ木製腕時計 ラグジュアリーウッドメタルストラップ クロノグラフ 日付表示 クォーツウォッチ 万能なメンズ腕時計 M【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 04時 07分に出品され04月16日 04時 07分に終了予定です。即決価格は7,679円に設定されています。現在25件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メンズウォッチ
【商品名】
BOBO Bird メンズ木製腕時計 ラグジュアリーウッドメタルストラップ クロノグラフ 日付表示 クォーツウォッチ 万能なメンズ腕時計 M
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.70 cm
横幅 : 10.79 cm
奥行 : 11.30 cm
重量 : 210.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7679円
25 入札履歴
終了
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