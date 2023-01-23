『Kiola Designs ゴリラスクエアタイクリップ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 23時 15分に出品され03月18日 23時 15分に終了予定です。即決価格は7,679円に設定されています。現在328件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Kiola Designs ゴリラスクエアタイクリップ



【商品説明】

・Kiola Designsのネクタイクリップ。

・ギフトボックス入り。

・ネクタイピンの長さは約2 1/2インチです。



【サイズ】

高さ : 3.20 cm

横幅 : 7.70 cm

奥行 : 9.20 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

メンズアクセサリー タグ Kiola

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ゴリラスクエアタイクリップ