『Kiola Designs ゴリラスクエアタイクリップ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 23時 15分に出品され03月18日 23時 15分に終了予定です。即決価格は7,679円に設定されています。現在328件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Kiola Designs ゴリラスクエアタイクリップ
【商品説明】
・Kiola Designsのネクタイクリップ。
・ギフトボックス入り。
・ネクタイピンの長さは約2 1/2インチです。
【サイズ】
高さ : 3.20 cm
横幅 : 7.70 cm
奥行 : 9.20 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7679円
328 入札履歴
終了
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