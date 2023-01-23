『エルジン 腕時計 FK1120S-B メンズ シルバー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 23時 40分に出品され05月02日 23時 40分に終了予定です。即決価格は7,679円に設定されています。現在335件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

エルジン 腕時計 FK1120S-B メンズ シルバー



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.60 cm

横幅 : 8.80 cm

奥行 : 12.20 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

メンズ腕時計 タグ エルジン

腕時計

FK1120S-B

メンズ

シルバー