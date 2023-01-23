『カウンターテーブル サンド家具(SANGDOGAGU) カフェテーブル 韓国家具 マーブル 幅80×奥行44×高さ92cm Q-1708【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 22時 39分に出品され03月15日 22時 39分に終了予定です。即決価格は7,679円に設定されています。現在607件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ダイニングチェア
【商品名】
サンド家具(SANGDOGAGU) カウンターテーブル カフェテーブル 韓国家具 マーブル 幅80×奥行44×高さ92cm Q-1708
サンド家具(Sangdogagu)
【商品説明】
・商品サイズ:80×44×92cm
・生産国:中国
・素材:PB、鋼材/LPM、粉体塗装
・耐荷重:約40kg
【サイズ】
高さ : 9.00 cm
横幅 : 50.00 cm
奥行 : 95.00 cm
重量 : 7.85 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7679円
607 入札履歴
終了
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