『Raiden IV x MIKADO remix - Deluxe Edition (輸入版:北米) - PS4【お歳暮】』はヤフオクでから04月25日 05時 23分に出品され04月25日 05時 23分に終了予定です。即決価格は7,679円に設定されています。現在62件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Raiden IV x MIKADO remix - Deluxe Edition (輸入版:北米) - PS4



【商品説明】

・輸入版:北米



【サイズ】

高さ : 1.30 cm

横幅 : 13.60 cm

奥行 : 17.10 cm

重量 : 90.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。