『アークライト アルティプラーノ 完全日本語版 (2-5人用 60-120分 12才以上向け) ボードゲーム【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 14時 03分に出品され03月20日 14時 03分に終了予定です。即決価格は7,679円に設定されています。現在694件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アークライト アルティプラーノ 完全日本語版 (2-5人用 60-120分 12才以上向け) ボードゲーム
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.50 cm
横幅 : 22.90 cm
奥行 : 32.30 cm
重量 : 2.18 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7679円
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終了
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