『Robotime 立体パズル 木製パズル クラフト 知育玩具 男の子 女の子 大人 おもちゃ 入園祝い 新年 ギフト 誕生日 クリスマス プ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 22時 43分に出品され03月11日 22時 43分に終了予定です。即決価格は7,679円に設定されています。現在765件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ジグソーパズル

【商品名】

Robotime 立体パズル 木製パズル クラフト 知育玩具 男の子 女の子 大人 おもちゃ 入園祝い 新年 ギフト 誕生日 クリスマス プレゼント 贈り物 永久機関 水車 軌道 アップグレード版

【商品説明】

・?コレクション：機械や物理的な用品が好きな人の大好物?このパズルは力学や機械原理によりデザ

【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 23.60 cm

奥行 : 32.00 cm

重量 : 1.32 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサ