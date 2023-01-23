『HiFiGo Kinera Celest Pandamon 10mm 四角平面ドライバー インイヤー モニター、第 2 世代 SPD IEM【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 18時 30分に出品され03月29日 18時 30分に終了予定です。即決価格は7,679円に設定されています。現在530件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

HiFiGo Kinera Celest Pandamon 10mm 四角平面ドライバー インイヤー モニター、第 2 世代 SPD IEM



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.40 cm

横幅 : 9.50 cm

奥行 : 12.70 cm

重量 : 110.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。