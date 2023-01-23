『KGUSS BL50 PRO bluetooth アンプ パワーアンプ AC6951チップ Bluetooth 5.0/AUX入力 アンプ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 19時 15分に出品され03月13日 19時 15分に終了予定です。即決価格は7,679円に設定されています。現在949件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KGUSS BL50 PRO bluetooth アンプ パワーアンプ AC6951チップ Bluetooth 5.0/AUX入力 アンプ
【商品説明】
・【Bluetooth 5.0対応】STEREOステレオ、HFP、I2S、SBCAPPLE-ACC対応します。携帯電話、タブレット、ラップトップ、デスクトップパソコンなどでBluetoothプレーヤーをサポートします。スマホからBluetoothで転送して非常に便利に使える。ご注意：Bluetoothプレーヤー、ポイントツーポイント接続、複数の同時接続ではなく、1台のアンプのみを接続できます。
・【TPA3116D2デジタルパワーアンプIC】KGUSS BL50 PROはTPA3116D2デジタルパワーアンプICを使用しており、強力なパワー、低発熱、高周波での低歪み、および大きなダイナミクスを備え、
【サイズ】
高さ : 7.30 cm
横幅 : 23.60 cm
奥行 : 26.40 cm
重量 : 980.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7679円
949 入札履歴
終了
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