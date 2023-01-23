『家電・生活家電・暖房器具 グリーンライフ(GREEN LIFE) 石油ファンヒーター用吹き出し口ガード 取付有効幅27~56cm 植毛仕上げ ZG-40SN【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 15時 48分に出品され03月25日 15時 48分に終了予定です。即決価格は7,679円に設定されています。現在880件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ベビーゲート
【商品名】
グリーンライフ(GREEN LIFE) 石油ファンヒーター用吹き出し口ガード 取付有効幅27~56cm 植毛仕上げ ZG-40SN
グリーンライフ(GREEN LIFE)
【商品説明】
・[本体サイズ] W40~60×D16×H21cm
・[素材] 本体:スチール(焼付塗装)前面ガード:スチール(焼付塗装、耐熱植毛仕上)
・[製造国] 中華人民共和国
【サイズ】
高さ : 17.30 cm
横幅 : 22.80 cm
奥行 : 41.50 cm
重量 : 1.51 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7679円
880 入札履歴
終了
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