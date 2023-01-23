『ランプ コウケントー カーボン灯 ドイツ製カーボンSF-112B - ＃4003【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 01時 43分に出品され03月08日 01時 43分に終了予定です。即決価格は7,679円に設定されています。現在922件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
低周波治療器
【商品名】
コウケントー カーボン灯 ドイツ製カーボンSF-112B - ＃4003
【商品説明】
・Carbon for carbon lighting
・Contents: 10 pieces
・Country of Origin: Germany (Made in Germany)
・Due to the difference in numbers， the content elements and composition rate will change
・No. 4003 x 1 box (10 pieces)
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7679円
922 入札履歴
終了
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