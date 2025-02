照明 コウケントー カーボン灯 ドイツ製カーボンSF-112B - ＃4002【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

低周波治療器

【商品名】

コウケントー カーボン灯 ドイツ製カーボンSF-112B - #4002



【商品説明】

・Carbon for carbon lighting

・Contents: 10 pieces

・Country of Origin: Germany (Made in Germany)

・Due to the difference in numbers, the content elements and composition rate will change



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。