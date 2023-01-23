『トレードワン(TradeOne) おうちdeジャンプ トランポリン アッシュブラウン ABR Y0023 クッション リビングジャンプ おうち時間 エクササイズ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月18日 17時 51分に出品され04月18日 17時 51分に終了予定です。即決価格は7,679円に設定されています。現在697件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・お部屋で使える大人も飛べるトランポリン
・スプリングをウレタン素材で挟んだ3層構造
・リビングに馴染むナチュラルカラーのカバー付き
・耐荷重約100
・持ち運びに便利な持ち手付き
・使用時の音は日常会話レベルの約46dB
・衝撃吸収に優れたウレタン素材とスプリング56本内蔵
《製品仕様》
本体サイズ：幅50×奥行45×高さ18cm 重量4kg
中材：ポリウレタン、炭素鋼スプリング
インナーカバー：T/C
アウターカバー：ポリエステル
滑り止め：PVC
原産国：中国
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4580594650226
商品コード
4580594650226
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落札価格7679円
697 入札履歴
終了
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