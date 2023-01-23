『マッサージ機 腰 マッサージ器 温熱 療法 腰痛対策 坐骨 神経痛 腰痛 ストレッチ ストレス 解消 ぎっくり腰 治療 腰椎 敬老 の 日 プレゼント 一年保証【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 14時 13分に出品され03月27日 14時 13分に終了予定です。即決価格は7,679円に設定されています。現在1件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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AMAZMASS リラクゼーション器 首 ネック ヒーター機能 5種モード 16段階強さ コードレス リモコン操作 USB充電 日本語発音
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Homedics Shiatsu Neck Massager with Heat Integrated Onand Off Button， Deep-Kneading Massage， Comfort Flex Handles Control Intensity for Sore Muscles，
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落札価格7679円
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終了
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