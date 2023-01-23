『ロイヤルカナン ミニ ライト ウェイトケア 4kg【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月25日 20時 22分に出品され04月25日 20時 22分に終了予定です。即決価格は7,679円に設定されています。現在416件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ロイヤルカナン ミニ ライト ウェイトケア 4kg



【商品説明】

・減量したい小型犬のための特別な栄養バランスに配慮したフードです。



【サイズ】

高さ : 15.90 cm

横幅 : 26.50 cm

奥行 : 36.50 cm

重量 : 4.07 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。