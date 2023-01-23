『(トップイズム) TopIsm ボストンバッグ メンズ ショルダーバッグ ビッグ 大容量 カバン 鞄 男性用 ゴルフ 旅行 F 1-ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 03時 04分に出品され03月16日 03時 04分に終了予定です。即決価格は7,679円に設定されています。現在214件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

(トップイズム) TopIsm ボストンバッグ メンズ ショルダーバッグ ビッグ 大容量 カバン 鞄 男性用 ゴルフ 旅行 F 1-ブラック



【商品説明】

・【カラー】1-ブラック 2-キャメル 3-ダークブラウン

・【サイズ】高さ/横幅/マチ/持ち手長さ 約28cm/約50cm/約20cm/約42cm

・【詳細】外側ポケット1コ(ファスナー式) 内側ポケット 1コ(ファスナー式) 内側仕切りポケット１コ 本体はファスナー式で開閉 ショルダーひも付き(長さ約73cm～125cm)

・メイン素材: 合皮

・留め具の種類: ファスナー

・表地: フェイクレザー



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。