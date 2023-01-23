『(トップイズム) TopIsm ボストンバッグ メンズ ショルダーバッグ ビッグ 大容量 カバン 鞄 男性用 ゴルフ 旅行 F 1-ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 03時 04分に出品され03月16日 03時 04分に終了予定です。即決価格は7,679円に設定されています。現在214件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
(トップイズム) TopIsm ボストンバッグ メンズ ショルダーバッグ ビッグ 大容量 カバン 鞄 男性用 ゴルフ 旅行 F 1-ブラック
【商品説明】
・【カラー】1-ブラック 2-キャメル 3-ダークブラウン
・【サイズ】高さ/横幅/マチ/持ち手長さ 約28cm/約50cm/約20cm/約42cm
・【詳細】外側ポケット1コ(ファスナー式) 内側ポケット 1コ(ファスナー式) 内側仕切りポケット１コ 本体はファスナー式で開閉 ショルダーひも付き(長さ約73cm～125cm)
・メイン素材: 合皮
・留め具の種類: ファスナー
・表地: フェイクレザー
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7679円
214 入札履歴
終了
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