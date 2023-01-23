『REDHiLL 自動給餌器 犬 猫 餌 自動 大容量 6L 噛みちぎり防止線 自動餌やり機 自動えさやり器 給餌器 ペット 多頭飼い コンパ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 09時 28分に出品され03月23日 09時 28分に終了予定です。即決価格は7,679円に設定されています。現在711件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
REDHiLL 自動給餌器 犬 猫 餌 自動 大容量 6L 噛みちぎり防止線 自動餌やり機 自動えさやり器 給餌器 ペット 多頭飼い コンパ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 27.00 cm
横幅 : 27.00 cm
奥行 : 44.00 cm
重量 : 3.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7679円
711 入札履歴
終了
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