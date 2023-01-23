『3way マウンテンパーカー メンズ 厚手 ブルゾン アウトドアウェア 登山服 ウォーキング ハイキング スキーウェア 防水 防寒着 防風 2点セット 取り外し【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 02時 50分に出品され04月01日 02時 50分に終了予定です。即決価格は7,679円に設定されています。現在164件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
3way マウンテンパーカー メンズ 厚手 ブルゾン アウトドアウェア 登山服 ウォーキング ハイキング スキーウェア 防水 防寒着 防風 2点セット 取り外し
素材：生地：ナイロン99%、綿1% 裏地：ポリエステル99%、綿1%
カラー：color1、color2
サイズ（cm）:M-4XL
コートサイズ:
M 着丈:75 肩幅:47.5 バスト:114 袖丈：62.5
L 着丈:77 肩幅:49.5 バスト:118 袖丈：64
XL 着丈:79 肩幅:51.5 バスト:122 袖丈：65.5
2XL 着丈:81 肩幅:53.5 バスト:126 袖丈：67
3XL 着丈:83 肩幅:55.5 バスト:130 袖丈：68.5
4XL 着丈:85 肩幅:57.5 バスト:134 袖丈：70
インナーサイズ：
M 着丈:75 肩幅:42 バスト:106 袖丈：60
L 着丈:77 肩幅:44 バスト:110 袖丈：61.5
XL 着丈:79 肩幅:46 バスト:114 袖丈：63
2XL 着丈:81 肩幅:48 バスト:118 袖丈：64.5
3XL 着丈:83 肩幅:50 バスト:122 袖丈：66
4XL 着丈:85 肩幅:52 バスト:126 袖丈：67
※平置きで採寸を致しますので、多少の誤差がございます。
※お使いのモニター等により実物と多少の色の誤差がありますのでご了承ください。
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落札価格7679円
164 入札履歴
終了
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