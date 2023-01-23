3way マウンテンパーカー メンズ 厚手 ブルゾン アウトドアウェア 登山服 ウォーキング ハイキング スキーウェア 防水 防寒着 防風 2点セット 取り外し【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

3way マウンテンパーカー メンズ 厚手 ブルゾン アウトドアウェア 登山服 ウォーキング ハイキング スキーウェア 防水 防寒着 防風 2点セット 取り外し



素材：生地：ナイロン99%、綿1% 裏地：ポリエステル99%、綿1%

カラー：color1、color2

サイズ（cm）:M-4XL

コートサイズ:

M 着丈:75 肩幅:47.5 バスト:114 袖丈：62.5

L 着丈:77 肩幅:49.5 バスト:118 袖丈：64

XL 着丈:79 肩幅:51.5 バスト:122 袖丈：65.5

2XL 着丈:81 肩幅:53.5 バスト:126 袖丈：67

3XL 着丈:83 肩幅:55.5 バスト:130 袖丈：68.5

4XL 着丈:85 肩幅:57.5 バスト:134 袖丈：70



インナーサイズ：

M 着丈:75 肩幅:42 バスト:106 袖丈：60

L 着丈:77 肩幅:44 バスト:110 袖丈：61.5

XL 着丈:79 肩幅:46 バスト:114 袖丈：63

2XL 着丈:81 肩幅:48 バスト:118 袖丈：64.5

3XL 着丈:83 肩幅:50 バスト:122 袖丈：66

4XL 着丈:85 肩幅:52 バスト:126 袖丈：67

※平置きで採寸を致しますので、多少の誤差がございます。

※お使いのモニター等により実物と多少の色の誤差がありますのでご了承ください。