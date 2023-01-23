『寝袋 シュラフ 冬用 ダウン 300T防水 丸洗い可能 車中泊 防災 登山 キャンプ用 春夏秋冬 -15℃~20℃ 寝袋 ダウン シュラフ【お歳暮】』はヤフオクでから03月08日 14時 01分に出品され03月08日 14時 01分に終了予定です。即決価格は7,679円に設定されています。現在119件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
寝袋 シュラフ 冬用 ダウン 300T防水 丸洗い可能 車中泊 防災 登山 キャンプ用 春夏秋冬 -15~20 寝袋 ダウン シュラフ
【商品説明】
・【便利なダブルYKKファスナーを採用】シュラフ 冬用の足元だけ開けてシュラフ内の通気性を高めて、温度や湿度を簡単に調整することができます。頭側のYKKファスナーは内側/外側どちらからも開閉可能なダブルフェイスファスナーです。寝ている間に勝手にYKKファスナーが開くのを防ぐYKKファスナーガード付き。
・【各場合で適用＆収納が便利】 この寝袋は封筒型なので、自宅で広げて敷き布団、掛け布団、レジャーシートなどにもご利用頂けます。また、オフィス昼休み、残業、車中泊、アウトドア、キャンプ、BBQ、フィッシング、ツーリング、花見、登山、防災、天体観測など様々な場合に大活躍です！冬季の長期停電と極寒の気象条
【サイズ】
高さ : 16.00 cm
横幅 : 28.00 cm
奥行 : 43.00 cm
重量 : 2.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7679円
119 入札履歴
終了
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