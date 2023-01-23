『送料無料◆はたらく細胞 風 マクロファージ コスプレ衣装 ウィッグ 帽子 cos靴 イベント アニメ 演出服 お祭り 仮装用 コスチューム ハロウィン仮装【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月07日 11時 23分に出品され05月07日 11時 23分に終了予定です。即決価格は7,679円に設定されています。現在166件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 新品未使用



セット内容： 写真参照



サイズ：(cm)



S バスト75-81 ウエスト56-61 ヒップ82-88 身長150-155

M バスト81-88 ウエスト61-66 ヒップ88-93 身長155-160

L バスト88-95 ウエスト66-71 ヒップ93-99 身長160-160

XL バスト103-110 ウエスト76-81 ヒップ105-110 身長170-175

XXL バスト110-117 ウエスト81-86 ヒップ110-116 身長175-180



【納期】：

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