『送料無料◆はたらく細胞 風 マクロファージ コスプレ衣装 ウィッグ 帽子 cos靴 イベント アニメ 演出服 お祭り 仮装用 コスチューム ハロウィン仮装【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月07日 11時 23分に出品され05月07日 11時 23分に終了予定です。即決価格は7,679円に設定されています。現在166件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
新品未使用
セット内容： 写真参照
サイズ：(cm)
S バスト75-81 ウエスト56-61 ヒップ82-88 身長150-155
M バスト81-88 ウエスト61-66 ヒップ88-93 身長155-160
L バスト88-95 ウエスト66-71 ヒップ93-99 身長160-160
XL バスト103-110 ウエスト76-81 ヒップ105-110 身長170-175
XXL バスト110-117 ウエスト81-86 ヒップ110-116 身長175-180
【納期】：
ご入金確認後、7-15営業日以内に発送、発送後4-7日前後到着予定となります。
【送料】：
送料無料！
沖縄の場合、1000円の送料とラッピング費用を追加でお支払していただく必要がございます。
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落札価格7679円
166 入札履歴
終了
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