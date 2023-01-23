『Anker Soundcore Life Q30 Bluetooth5.0 ワイヤレス ヘッドホン アクティブノイズキャンセリング/外音取り込みモード/NFC・Bluetooth対応/ハイレゾ対応(AUX接続【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 00時 19分に出品され03月09日 00時 19分に終了予定です。即決価格は7,679円に設定されています。現在781件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 色：ブラック

アクティブノイズキャンセリング(ANC)：ヘッドホンに搭載された2つのマイクが周囲の騒音を検知し、アクティブノイズキャンセリング(ANC)によって低周波ノイズを除去します。

専用アプリでカスタマイズ：専用アプリとの連携により、周囲の環境に応じて3つのノイズキャンセリングモードから選択が可能です。交通機関モードは乗り物のエンジン音を最小限に抑え、屋外モードは車の走行音や風の音を、屋内モードは周囲の会話や足音などの騒音を低減します。

ハイレゾ対応の高解像度サウンド：40mmのダイナミックドライバーが、ハイレゾ音源のクリアで繊細なサウンドを実現します。(※ハイレゾ対応はAUXケーブル接続時)

ハンズフリー通話：電話がかかってきた時も内蔵マイクでハンズフリー通話が可能です。通話応答もヘッドホンのボタン操作によって可能です。(※Bluetooth接続時のみ)

パッケージ内容：Soundcore Life Q30、3.5mm AUXケーブル、USB-C & USB-Aケーブル、ハードトラベルケース、クイックスタートガイド、安全マニュアル、最大24ヶ月保証 (※正規販売店からの注文に限り18ヶ月保証の対象となり、条件付きで*6ヶ月の延長保証が付きます。詳細は