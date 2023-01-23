『デッキテープ グリップテープ スケボー g38348819p349c386s715 senya Dog Paw Print with Hearts Sk【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 22時 57分に出品され03月13日 22時 57分に終了予定です。即決価格は7,679円に設定されています。現在825件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 デッキテープ グリップテープ スケボー スケートボード 海外モデル 直輸入 g38348819p349c386s715 senya Dog Paw Print with Hearts Skateboard Grip Tape Sheet Sandpaper

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商品名（自動翻訳）：senya 犬の肉球プリントにハートのスケートボード用グリップテープシートサンドペーパー

型番：g38348819p349c386s715

海外サイズ：One Size

関連：デッキテープ，グリップテープ，スケボー，スケートボード，海外モデル，直輸入スケートボード，スケボー，ドッグ，犬

商品説明（自動翻訳）：これが合うことを確認してください あなたのモデル番号を入力することによって。

サイズ：大部分のスケートボードにフィットするために広く減らされる33.1x 9.1インチ（84×23cm）

強度の品質：すり減らないグリップのための唯一の拘束