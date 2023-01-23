『宿命迴響：命運節拍 運命 takt op.Destiny コスプレ 衣装 cosplay イベント パーティー コスチューム 変装 仮装 mg117【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 07時 44分に出品され03月26日 07時 44分に終了予定です。即決価格は7,678円に設定されています。現在247件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
本商品は新品です。<br>
※付属品をご購入の場合は納期がかかる時がございます、お急ぎの方、事前にお問い合わせください。）<br>
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構成:ワンピース、腰帯、ソックス、アームカバー、頭飾り、襟飾り、手飾り、足飾り。
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材質：ポリエステル、綿生地などで製作しました。<br>
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※衣装はオーバーロック処理されてます。 <br>
※生地をレーザー照射で焼き切っているので、カットの部分は若干茶色く焦げ跡がつく可能性があります。返品、交換は受け付けておりませんので、予めご理解頂きますようお願いいたします。）<br>
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以下検索用＃<br>
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落札価格7678円
247 入札履歴
終了
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